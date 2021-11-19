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Болгария может стать источником распространения нового варианта COVID, - Еврокомиссия

Автор: Иванна Шовкун

В Болгарии из-за низкого уровня вакцинации может появиться новый вариант коронавируса. Существуют риски, что он начнет распространяться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mediapool.bg.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка, отвечающий за вакцинацию в Евросоюзе, Тьерри Бретон заявил, что Болгария может стать источником распространения нового варианта COVID-19. Все это связано с низким процентом вакцинации населения страны. На сегодняшний день он составляет 26%. В это же время в Европе средний показатель вакцинации - 76%

"Я не хотел бы говорить о потенциально "болгарской версии", но если мы что-нибудь не сделаем, то можем стать свидетелями этого зимой. Поскольку слишком много людей не вакцинированы, новый вариант вируса может сформироваться и стать гораздо более устойчивым. Это было бы очень плохой новостью как для болгар, так и для всех нас на планете", - подчеркнул Бретон.

Он добавил, что люди, которые против вакцинации, есть во всех странах. Однако врачам и экспертам удается убеждать в эффективности прививки. Но еврокомиссар выразил непонимание ситуации в Болгарии.

Напомним, ученый назвал имя первого в мире пациента с коронавирусом. Это была продавщица на рынке в Ухане Вэй Гуйсянь.

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