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В больницах Франции увеличилось число больных с COVID-19

Автор: РБК-Украина

Во Франции наблюдается рост количества пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии. Такой ситуации в больницах страны не было целых пять месяцев.

Об этом сообщает Reuters.

В пятницу, 2 апреля в отделениях интенсивной терапии Франции с COVID-19 находились 5 254 человека. Это самое большое число пациентов, которое наблюдалось последние пять месяцев.

Увеличилось и число новых подтвержденных случаев заболевания.

Власти страны опасаются, что отделения неотложной помощи не смогут справиться с ситуацией из-за такого большого количества пациентов в больницах. Поэтому президент Франции Эммануэль Макрон принял решение об усилении карантинных ограничений.

Новые ограничения начнут действовать во Франции уже сколичество коек интенсивной терапии с 7000 до 10000 и более.

Напомним, во Франции хотят использовать QR-код для входа в рестораны и кафе. Это нужно для того, чтоб отслеживать контакты.

Ранее сообщалось, что во Франции надеются, что пик волны заболеваемости коронавирусом пройдет через 10 дней.

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