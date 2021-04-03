В больницах Франции увеличилось число больных с COVID-19

Во Франции наблюдается рост количества пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии. Такой ситуации в больницах страны не было целых пять месяцев.
Об этом сообщает Reuters.
В пятницу, 2 апреля в отделениях интенсивной терапии Франции с COVID-19 находились 5 254 человека. Это самое большое число пациентов, которое наблюдалось последние пять месяцев.
Увеличилось и число новых подтвержденных случаев заболевания.
Власти страны опасаются, что отделения неотложной помощи не смогут справиться с ситуацией из-за такого большого количества пациентов в больницах. Поэтому президент Франции Эммануэль Макрон принял решение об усилении карантинных ограничений.
Новые ограничения начнут действовать во Франции уже сколичество коек интенсивной терапии с 7000 до 10000 и более.
Напомним, во Франции хотят использовать QR-код для входа в рестораны и кафе. Это нужно для того, чтоб отслеживать контакты.
Ранее сообщалось, что во Франции надеются, что пик волны заболеваемости коронавирусом пройдет через 10 дней.