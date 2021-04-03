У лікарнях Франції збільшилося число хворих з COVID-19

У п'ятницю, 2 квітня у відділеннях інтенсивної терапії Франції з COVID-19 перебували 5 254 людини. Це найбільше число пацієнтів, яке спостерігалося останні п'ять місяців.

Збільшилося і число нових підтверджених випадків захворювання.

Влада країни побоюється, що відділення невідкладної допомоги не зможуть впоратися з ситуацією через таку велику кількість пацієнтів у лікарнях. Тому президент Франції Еммануель Макрон прийняв рішення про посилення карантинних обмежень.

Нові обмеження почнуть діяти у Франції вже з кількість ліжок інтенсивної терапії з 7000 до 10000 і більше.