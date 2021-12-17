Больницы Британии составляют планы на случай дефицита медперсонала из-за вспышки COVID

Больницы в Великобритании составляют планы на случай значительного отсутствия персонала, который работает в COVID-отделениях. Это делают, чтобы гарантировать, что медучреждения смогут помочь больним коронавирусом.

Врачи в Британии отмечают, что новый штамм "Омикрон" уже вызывает нехватку персонала в больницах. Так, например, сотрудников в одном из медучреждений Лондона за неделю стало втрое меньше. При этом медики отмечают, что их беспокоит их способность оказать помощь пациентам, если значительная часть коллег заболела.

Потому на фоне растущей озабоченности по поводу того, что рост числа инфекций может лишить больницы значительной части медицинского персонала, руководителей всех учреждений в Британии попросили пересмотреть численность персонала на следующие три месяца и разработать планы кадровых ресурсов, "чтобы обеспечить сохранение основных услуг".