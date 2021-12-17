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Лікарні Британії складають плани на випадок дефіциту медперсоналу через спалах COVID

Автор: Іванна Шовкун

Лікарні у Великій Британії складають плани на випадок значної відсутності персоналу, який працює у COVID-відділеннях. Це роблять, щоб гарантувати, що медзаклади зможуть допомогти хворим на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Лікарі у Британії зазначають, що новий штам "Омікрон" вже викликає брак персоналу в лікарнях. Так, наприклад, співробітників в одній із медустанов Лондона за тиждень стало втричі менше. При цьому медики зазначають, що їх непокоїть їхня здатність надати допомогу пацієнтам, якщо значна частина колег захворіла.

Тому на тлі зростання занепокоєння з приводу того, що зростання кількості інфекцій може позбавити лікарні значної частини медичного персоналу, керівників усіх установ у Британії попросили переглянути чисельність персоналу на наступні три місяці і розробити плани кадрових ресурсів, "щоб забезпечити збереження основних послуг".

Нагадаємо, Європейський центр із профілактики та контролю захворювань вважає, що новий штам коронавірусу "Омікрон" вплине на святкування Різдва. Зокрема, у центрі очікують, що "Омікрон" збільшить кількість загиблих у Європі.

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