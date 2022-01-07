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В больницы Лондона на помощь медикам отправили военных

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Пятница 07 января 2022 05:17
В больницы Лондона на помощь медикам отправили военных Фото: военных Великобритании отправили помогать медикам (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В больницах Лондона не хватает персонала из-за роста заболевших COVID-19. Поэтому военных отправили на помощь медикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Лондон сильно пострадал от вспышки "Омикрона", из-за чего не хватает персонала в больницах. Министерство обороны заявило, что отправляет на помощь медикам 200 военнослужащих, будут помогать в течение трех недель.

"Мужчины и женщины наших вооруженных сил снова активизируются, чтобы поддержать своих преданных своему делу коллег в NHS, поскольку они работают рука об руку, чтобы защитить нацию от COVID-19", - заявил министр обороны Бен Уоллес.

Он уточнил, что военные "водили машины скорой помощи, вводили вакцины и поддерживали пациентов в больницах".

Также отмечается, что по всех Великобритании уже помогают медикам около1800 военных. В их число входят 313 сотрудников, оказывающих помощь Валлийской службе скорой помощи NHS Trust, и 96 сотрудников Шотландской службы скорой помощи, а более 1000 человек помогают по программе ревакцинации.

Напомним, что Великобритания ограничится "планом Б" по сдерживанию коронавируса. Более жесткие меры в стране вводить не будут.

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