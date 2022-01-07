У лікарні Лондона на допомогу медикам відправили військових
У лікарнях Лондона не вистачає персоналу через зростання хворих COVID-19. Тому військових відправили на допомогу медикам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Лондон сильно постраждав від спалаху "Омікрона", через що не вистачає персоналу в лікарнях. Міністерство оборони заявило, що відправляє на допомогу медикам 200 військовослужбовців, які допомагатимуть протягом трьох тижнів.
"Чоловіки і жінки наших збройних сил знову активізуються, щоб підтримати своїх відданих своїй справі колег в NHS, оскільки вони працюють рука об руку, щоб захистити націю від COVID-19", - заявив Міністр оборони Бен Уоллес.
Він уточнив, що військові "водили машини швидкої допомоги, вводили вакцини і підтримували пацієнтів у лікарнях".
Також наголошується, що по всіх Великобританії вже допомагають медикам близько 1800 військових. У їх число входять 313 співробітників, що надають допомогу валлійської службі швидкої допомоги NHS Trust, і 96 співробітників Шотландської служби швидкої допомоги, а більше 1000 чоловік допомагають за програмою ревакцинації.
Нагадаємо, що Великобританія обмежиться "планом Б" щодо стримування коронавірусу. Більш жорсткі заходи в країні вводити не будуть.