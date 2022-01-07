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У лікарні Лондона на допомогу медикам відправили військових

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П'ятниця 07 січня 2022 05:17
У лікарні Лондона на допомогу медикам відправили військових Фото: військових Великобританії відправили допомагати медикам (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У лікарнях Лондона не вистачає персоналу через зростання хворих COVID-19. Тому військових відправили на допомогу медикам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Лондон сильно постраждав від спалаху "Омікрона", через що не вистачає персоналу в лікарнях. Міністерство оборони заявило, що відправляє на допомогу медикам 200 військовослужбовців, які допомагатимуть протягом трьох тижнів.

"Чоловіки і жінки наших збройних сил знову активізуються, щоб підтримати своїх відданих своїй справі колег в NHS, оскільки вони працюють рука об руку, щоб захистити націю від COVID-19", - заявив Міністр оборони Бен Уоллес.

Він уточнив, що військові "водили машини швидкої допомоги, вводили вакцини і підтримували пацієнтів у лікарнях".

Також наголошується, що по всіх Великобританії вже допомагають медикам близько 1800 військових. У їх число входять 313 співробітників, що надають допомогу валлійської службі швидкої допомоги NHS Trust, і 96 співробітників Шотландської служби швидкої допомоги, а більше 1000 чоловік допомагають за програмою ревакцинації.

Нагадаємо, що Великобританія обмежиться "планом Б" щодо стримування коронавірусу. Більш жорсткі заходи в країні вводити не будуть.

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