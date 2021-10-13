Больницы Львова не успевают принимать COVID-больных. Город готовится усилить карантин

Во Львове количество госпитализаций больных коронавирусом стремительно растет. Из-за чего власти планируют объявить сегодня о внедрении новых карантинных ограничений.

В частности, городские власти подчеркивают необходимость дополнительных койко-мест для несовершеннолетних больных.

"Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 во Львове увеличивается. Отдельно хочу обратить внимание на то, что в областной детской больнице находится 36 детей. Мы уже готовим больницу на Орлика к принятию деток", - написал Садовый.

По его словам, эпидситуация в городе сейчас хуже, чем была в прошлом году в это время.

"Сегодня после обеда проведем комиссию по чрезвычайным ситуациям. Будут новые ограничения", - резюмировал мэр.