Лікарні Львова не встигають приймати COVID-хворих. Місто готується посилити карантин
У Львові кількість госпіталізацій хворих коронавірусом стрімко зростає. Через що влада планує оголосити сьогодні про впровадження нових карантинних обмежень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Львова Андрія Садового.
Зокрема, міська влада наголошує на необхідності додаткових ліжко-місць для неповнолітніх хворих.
"Кількість госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 у Львові збільшується. Окремо хочу звернути увагу на те, що в обласній дитячій лікарні перебуває 36 дітей. Ми вже готуємо лікарню на Орлика до прийняття діток", - написав Садовий.
За його словами, епідситуація в місті наразі є гіршою, аніж була минулого року в цей час.
"Сьогодні по обіді проведемо комісію з надзвичайних ситуацій. Будуть нові обмеження", - резюмував мер.
Нагадаємо, раніше у Львові влада вже заявляла про посилення карантину. Так, з 18 жовтня всі школи перейдуть на "дистанційку" на тиждень, лікарні призупинять всі планові госпіталізації.
Також розглядається подальше посилення карантину з введенням нових правил для бізнесу.