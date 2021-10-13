ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Лікарні Львова не встигають приймати COVID-хворих. Місто готується посилити карантин

Новость на русском →
Львів, Середа 13 жовтня 2021 10:10
Лікарні Львова не встигають приймати COVID-хворих. Місто готується посилити карантин Фото: Львів готується посилити карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Львові кількість госпіталізацій хворих коронавірусом стрімко зростає. Через що влада планує оголосити сьогодні про впровадження нових карантинних обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Львова Андрія Садового.

Зокрема, міська влада наголошує на необхідності додаткових ліжко-місць для неповнолітніх хворих.

"Кількість госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 у Львові збільшується. Окремо хочу звернути увагу на те, що в обласній дитячій лікарні перебуває 36 дітей. Ми вже готуємо лікарню на Орлика до прийняття діток", - написав Садовий.

За його словами, епідситуація в місті наразі є гіршою, аніж була минулого року в цей час.

"Сьогодні по обіді проведемо комісію з надзвичайних ситуацій. Будуть нові обмеження", - резюмував мер.

Нагадаємо, раніше у Львові влада вже заявляла про посилення карантину. Так, з 18 жовтня всі школи перейдуть на "дистанційку" на тиждень, лікарні призупинять всі планові госпіталізації.

Також розглядається подальше посилення карантину з введенням нових правил для бізнесу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Карантин Пандемія коронавірусу
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус