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Больницы Одесской области обеспечены кислородом для COVID-пациентов, - Минздрав

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Одесская область, Среда 27 октября 2021 23:39
Больницы Одесской области обеспечены кислородом для COVID-пациентов, - Минздрав Фото: в Минздраве заявляют, что больницы Одесской области обеспечены кислородом для COVID-пациентов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

Одесса и Одесская область обеспечены медицинским кислородом, а следовательно потребности госпитализированных больных COVID-19 в кислородной терапии обеспечиваются полностью. Это заявил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минздрава.

“Одесская область сейчас находится в красном уровне эпидемиологической опасности, сейчас здесь болеет 33 127 человек. Однако система учреждений, работающих с больными ковидом, способна обеспечить потребность тех, кому назначили кислородную терапию, соответствующим лечением", - заявил Комарида.

За 26 октября в учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в Одесской области, в общей сложности потреблено 18,9 тонн жидкого и 368 баллонов газообразного кислорода. В течение 25-27 октября область получила 35 тонн кислорода.

"Мы искренне благодарны всем компаниям, которые поставляют кислород в больницы Одесской области за то, что они оперативно включаются и реагируют на все просьбы медиков”, - добавил замминистра.

Также в Одесской области работают предприятия, которые производят дополнительно 18 тонн кислорода в сутки: ООО ПКФ "Криопром" производит 12 тонн кислорода в сутки, и АО "Одесский припортовый завод", производящее 6 тонн кислорода в сутки.

Ранее мы писали о кислородном кризисе в Одессе: пациентов с COVID перевезли в другой стационар.

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