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Кислородный кризис в Одессе: пациентов с COVID перевезли в другой стационар

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Одесса, Среда 27 октября 2021 11:59
Кислородный кризис в Одессе: пациентов с COVID перевезли в другой стационар Фото: пациентов перевезли, их состояние не ухудшилось (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В Одессе без кислорода остался областной центр социально-значимых болезней, который госпитализировал пациентов с COVID. До утра пациентов перевозили в другой стационар, их состояние не ухудшилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт "Думская".

Сообщается, что медики с вечера и до самого утра перевозили пациентов, поскольку корпус на улице Николая Михновского остался без кислорода. Пациентов перевезли в другой стационар - на улицу Ядова.

Как заявила главврач этой больницы Светлана Есипенко, перевезли всех 43 пациентов в тяжелом состоянии, 13 из них на аппаратах искусственной вентиляции легких. Для транспортировки пациентов предоставили реанимобили, больных сопровождали 10 анестезиологов.

"Все сработали очень четко. Слава богу, ни один пациент не погиб и его состояние не ухудшилось после транспортировки", - добавила Есипенко.

Отметим, сегодня на брифинге ситуацию пыталась прокомментировать директор областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева, но спустя пару минут ей стало плохо, и брифинг продолжила Есипенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в стационар на улицу Ядова пациентов перевозили, поскольку там есть криоцилиндр на 14 тонн кислорода.

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