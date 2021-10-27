ru ua
Ср, 27 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Больницы в Ровно практически заполнены. COVID-больных отправляют в область

Новина українською →
Ровно, Среда 27 октября 2021 21:08
Больницы в Ровно практически заполнены. COVID-больных отправляют в область Фото: больницы Ровно практически полностью заполнены (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Ровно COVID-больницы практически полностью заполнены. Больных коронавирусом будут доставлять в медучреждения области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ровенской областной государственной администрации.

"Самый высокий уровень заболеваемости в Ровенском районе. Больных из Ровно будут доставлять также в больницу Клеваня", - отметили в ОГА.

Загруженность в областных больницах составляет 76%, занято 52% кислородных точек. Для лечения COVID-больных оперативно добавлены койки в трех больницах - Корце, Радивилове, Млинове.

Еще две больницы - Владимирцы и областном госпитале ветеранов войны – ждут согласования с Минздравом.

"Ведь городские больницы заняты. Также уже привлекаем Владимирецкую больницу", - сказала в ходе брифинга координатор вакцинации в Ровенской области Елена Гандзюк.

Напомним, "Дельта"-штамм в Украине стал доминирующим среди новых COVID-случаев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ровенская область Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе