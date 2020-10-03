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Больного коронавирусом Трампа госпитализировали

Новина українською → Суббота 03 октября 2020 00:34
Больного коронавирусом Трампа госпитализировали Фото: Дональд Трамп (facebook.com WhiteHouse)
Автор: Инна Собора

Президента США Дональда Трампа доставили в больницу менее чем через 24 часа после положительного результата теста на коронавирус. Он был доставлен в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.

Об этом сообщает BBC News.

У Трампа появились "легкие симптомы" Covid-19 в четверг после того, как он сообщил, что он и его жена отправились на карантин поздно вечером в среду.

"В качестве меры предосторожности и по рекомендации его врача и медицинских экспертов президент будет работать из президентского офиса в (военном госпитале) имени Уолтера Рида на протяжении нескольких последующих дней", - заявили в Белом доме.

Врач накануне сообщил, Трамп он чувствовал себя "усталым, но в хорошем настроении".

Ранее сообщалось, что Трампу, который болеет коронавирусом, сделали инъекцию коктейля из антител фирмы Regeneron.

Напомним, 2 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп заболел коронавирусом. Также заразилась его жена Мелания.

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