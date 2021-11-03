Больным COVID нужно втрое больше кислорода, чем раньше. В Киеве может быть нехватка

Пациентам с COVID-19 нужно в 3 раза больше кислорода, чем во время прошлой волны коронавируса. Если темпы госпитализаций в Киеве будут расти, то больницы могут столкнуться с его нехваткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Киева Виталия Кличко.

"Сегодня городские больницы ежесуточно используют от 35 до 45 тонн кислорода. По словам врачей, это почти втрое больше, чем во время предыдущей волны вируса. И это - колоссальные объемы", - отметил он.

По его словам, туда, где возникают проблемы сразу направляют дополнительные запасы кислорода.

"Кислород в городе пока есть. Мы заключили предварительно договоры с разными предприятиями на его поставку. Впрочем, в случае стремительного увеличения количества больных, нуждающихся в кислородной поддержке, - а сегодня койки с кислородом в столице заполнены почти на 75% - специалисты не исключают, что может возникнуть проблема нехватки кислорода", - добавил Кличко.