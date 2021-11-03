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Хворим на COVID треба втричі більше кисню, ніж раніше. У Києві може бути нестача

Автор: Сергей Новиков

Пацієнтам з COVID-19 треба втричі більше кисню, ніж під час минулої хвилі коронавірусу. Якщо темпи госпіталізацій в Києві будуть зростати, то лікарні можуть зіткнутися з його нестачею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Києва Віталія Кличка.

"Сьогодні міські лікарні щодоби використовують від 35 до 45 тонн кисню. За словами лікарів, це майже втричі більше, ніж під час попередньої хвилі вірусу. І це - колосальні обсяги", - зазначив він.

За його словами, туди, де виникають проблеми відразу направляють додаткові запаси кисню.

"Кисень в місті поки є. Ми уклали попередньо договори з різними підприємствами на його поставку. Втім, у разі стрімкого збільшення кількості хворих, які потребують кисневої підтримки, - а сьогодні ліжка з киснем у столиці заповнені майже на 75% - фахівці не виключають, що може виникнути проблема нестачі кисню", - додав Кличко.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що Україна повністю забезпечена киснем для COVID-хворих.

При цьому в лікарнях Івано-Франківська вже заявляють про брак кисню.

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