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Большая очередь. В центр вакцинации в Киеве сегодня советуют ехать только по записи

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Киев, Четверг 17 июня 2021 12:24
Большая очередь. В центр вакцинации в Киеве сегодня советуют ехать только по записи Фото: в центр вакцинации в Киеве сегодня советуют ехать только по записи (kyivcity.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

Возле Международного выставочного центра (МВЦ) в Киеве, где расположен центр массовой вакцинации, сформировалась сегодня, 17 июня, большая "живая очередь". Поэтому тем, у кого нет записи, для чего есть отдельная очередь, советуют не ехать сейчас на вакцинацию.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал медицинской информационной системы Helsi.

"Возле МВЦ сейчас сформированы две очереди: по записи и живая очередь. К сожалению, живая очередь сегодня очень велика, а поэтому лучше ехать только тем, кто имеет запись через helsi.me на определенное время", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на входе работает муниципальная стража, помогающая разграничить очереди.

Напомним, ранее в КГГА заявили, что на выходных 19-20 июня Центр вакцинации работать не будет - вместо этого люди смогут получить прививки 17-18 июня. Причина изменений в графике работы центра - праздник.

Отметим, что изменился алгоритм работы центра вакцинации от COVID в Киеве, который находится в Международном выставочном центре (МВЦ). Теперь нужно предварительно записываться через сервис helsi.me.

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