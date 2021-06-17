Велика черга. В центр вакцинації у Києві сьогодні радять їхати лише за записом

Біля Міжнародного виставкового центру (МВЦ) в Києві, де розташовано центр масової вакцинації, сформувалась сьогодні, 17 червня, велика "жива черга". Тож тим, у кого немає запису, для чого є окрема черга, радять не їхати зараз на вакцинацію.

"Біля МВЦ зараз сформовано дві черги: за записом та "жива" черга. На жаль, жива черга сьогодні дуже велика, а тож краще їхати лише тим, хто має запис через helsi.me на визначений час", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на вході працює муніципальна варта, що допомагає розмежувати черги.