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Велика черга. В центр вакцинації у Києві сьогодні радять їхати лише за записом

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Київ, Четвер 17 червня 2021 12:24
Велика черга. В центр вакцинації у Києві сьогодні радять їхати лише за записом Фото: в центр вакцинації у Києві сьогодні радять їхати лише за записом (kyivcity.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

Біля Міжнародного виставкового центру (МВЦ) в Києві, де розташовано центр масової вакцинації, сформувалась сьогодні, 17 червня, велика "жива черга". Тож тим, у кого немає запису, для чого є окрема черга, радять не їхати зараз на вакцинацію.

Про це повідомляє Офіційний Telegram-канал медичної інформаційної системи Helsi.

"Біля МВЦ зараз сформовано дві черги: за записом та "жива" черга. На жаль, жива черга сьогодні дуже велика, а тож краще їхати лише тим, хто має запис через helsi.me на визначений час", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на вході працює муніципальна варта, що допомагає розмежувати черги.

Нагадаємо, раніше в КМДА заявили, що на вихідних 19-20 червня Центр вакцинації працювати не буде - замість цього люди зможуть отримати щеплення 17-18 червня. Причина змін у графіку роботи центру - свято.

Зазначимо, що змінився алгоритм роботи центру вакцинації від COVID в Києві, який знаходиться в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ). Тепер потрібно попередньо записуватися через сервіс helsi.me.

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