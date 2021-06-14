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Не на выходных. Как будет работать центр вакцинации в Киеве на этой неделе

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Киев, Понедельник 14 июня 2021 18:50
Не на выходных. Как будет работать центр вакцинации в Киеве на этой неделе Фото: в КГГА рассказали, как будет работать центр вакцинации на этой неделе (kyivcity.gov.ua)
Автор: Ульяна Безпалько

На выходных 19-20 июня Центр вакцинации работать не будет - вместо этого люди смогут получить прививки 17-18 июня. Причина изменений в графике работы Центра - праздник.

Об этом РБК-Украина сообщил региональный координатор по вакцинации в Киеве, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк.

"В воскресенье 20 июня День медицинского работника. Каждый из них имеет право хотя бы в этот день отдохнуть. В четверг и пятницу 17-18 июня 15 бригад будут работать в МВЦ и 15 в районах города, они будут принимать точно так же, как и в Выставочном центре", - сказал Животенюк.

Что касается выходных 26-27 июня накануне Дня Конституции, то пока информации о закрытии центра в эти дни нет, отметил координатор.

"Впервые об этом слышу. Думаю, это неправда", - рассказал Животенюк.

Напомним, за прошедшие выходные в центрах массовой вакцинации против коронавируса привили 31 305 граждан. Наибольшее количество желающих зафиксировали в Киеве, Днепре и Львове.

Прививки получили граждане, которые записались в список ожидания в приложении или через сайт "Дія" либо же с помощью контакт-центра Минздрава.

Как сообщили в Минздраве, в прошлые выходные работало 50 центров вакцинации.

В столице на прошлых выходных в Центре вакцинации на базе Международного выставочного центра (МВЦ) собралась очередь в сотни человек.

Добавим, что изменился алгоритм работы центра вакцинации от COVID в Киеве, который находится в Международном выставочном центре (МВЦ). Теперь нужно предварительно записываться через сервис helsi.me.

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