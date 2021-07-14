Больше миллиона французов записались на прививки от COVID за день

Во Франции более 1 миллиона человек записалось на прививки от коронавируса менее чем за день. Это произошло после того, как президент страны Эмануэль Макрон объявил обязательную вакцинацию .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

41% населения. Летом интерес к прививкам от коронавируса снизился. Однако новые вспышки коронавируса в соседних странах и распространение штамма "Дельта" заставило власти перейти к экстренным мерам и объявить об обязательной вакцинации.

Напомним, что президент Франции Макрон объявил об обязательной вакцинации. Это касается всех, кто контактирует с уязвимыми людьми - медики, люди ухаживающие за пожилыми и больными людьми.

Ранее сообщалось, что во Франции будут наказывать за отказ от вакцинации.