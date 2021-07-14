Більше мільйона французів записалися на щеплення від COVID за день

У Франції понад 1 мільйон осіб записалося на щеплення від коронавірусу менш ніж за день. Це сталося після того, як президент країни Емануель Макрон оголосив обов'язкову вакцинацію .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

41% населення. Влітку інтерес до щеплень від коронавірусу знизився. Однак нові спалахи коронавірусу в сусідніх країнах і поширення штаму "Дельта" змусило владу перейти до екстрених заходів і оголосити про обов'язкову вакцинацію.

Нагадаємо, що президент Франції Макрон оголосив про обов'язкову вакцинацію. Це стосується всіх, хто контактує з вразливими людьми - медики, люди доглядають за людьми похилого віку та хворими.

Раніше повідомлялося, що у Франції каратимуть за відмову від вакцинації.