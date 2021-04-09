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Больше половины регионов Украины попали в "красную" зону карантина

Автор: Анастасия Рокитна

Министерство здравоохранения Украины обновило зоны карантина. По состоянию на 9 апреля, в "красной" зоне карантина 13 регионов.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В "красную" зону карантина входят такие регионы:

  • Житомирская,
  • Закарпатская,
  • Запорожская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Сумская,
  • Хмельницкая,
  • Черновицкая,
  • Черниговская,
  • г. Киев.

Отметим, что в "оранжевой" зоне Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская. В "желтой" зоне только один регион - Херсонская область.

В "красной" зонах под запретом:

  • все массовые мероприятия;
  • обслуживание посетителей в заведениях общепита (только заказы на вынос);
  • деятельность непродовольственных магазинов и непродовольственных рынков;
  • работа развлекательных заведений, учреждений культуры;
  • прием посетителей в бассейнах, спортзалах, фитнес-центрах;
  • посещение образовательных учреждений (исключение - детские сады, 1-4 классы школы);
  • запрет на работу городского общественного транспорта вводится решением местных властей.

Ранее глава правительства Денис Шмыгаль назвал условие введения локдауна в стране: если большинство областей окажутся в "красной" зоне карантина.

Напомним, в Украине выявили 19 676 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки выявили в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях.

Отметим, Украина еще не приблизилась к критической черте ежедневных госпитализаций по COVID.

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