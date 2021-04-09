Больше половины регионов Украины попали в "красную" зону карантина

Министерство здравоохранения Украины обновило зоны карантина. По состоянию на 9 апреля, в "красной" зоне карантина 13 регионов.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В "красную" зону карантина входят такие регионы:
Отметим, что в "оранжевой" зоне Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская. В "желтой" зоне только один регион - Херсонская область.
В "красной" зонах под запретом:
Ранее глава правительства Денис Шмыгаль назвал условие введения локдауна в стране: если большинство областей окажутся в "красной" зоне карантина.
Напомним, в Украине выявили 19 676 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки выявили в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях.
Отметим, Украина еще не приблизилась к критической черте ежедневных госпитализаций по COVID.