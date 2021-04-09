Більше половини регіонів України потрапили в "червону" зону карантину

Міністерство охорони здоров'я України оновило зони карантину. Станом на 9 квітня, у "червоній" зоні карантину 13 регіонів.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
В "червону" зону карантину входять такі регіони:
Зазначимо, що в "помаранчевій" зоні Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Черкаська. У "жовтій" зоні тільки один регіон - Херсонська область.
У "червонах" зонах під забороною:
Раніше голова уряду Денис Шмигаль назвав умову введення локдауну в країні: якщо більшість областей виявляться в "червоній" зоні карантину.
Нагадаємо, в Україні виявили 19 676 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу виявили в Києві, Дніпропетровській і Львівській областях.
Зазначимо, Україна ще не наблизилася до критичної межі щоденних госпіталізацій з COVID.