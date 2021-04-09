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Більше половини регіонів України потрапили в "червону" зону карантину

Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство охорони здоров'я України оновило зони карантину. Станом на 9 квітня, у "червоній" зоні карантину 13 регіонів.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

В "червону" зону карантину входять такі регіони:

  • Житомирська,
  • Закарпатська,
  • Запорізька,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Львіська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Сумська,
  • Хмельницька,
  • Чернівецька,
  • Чернігівська,
  • м. Київ.

Зазначимо, що в "помаранчевій" зоні Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Черкаська. У "жовтій" зоні тільки один регіон - Херсонська область.

У "червонах" зонах під забороною:

  • всі масові заходи;
  • обслуговування відвідувачів в закладах громадського харчування (тільки замовлення на винос);
  • діяльність непродовольчих магазинів і непродовольчих ринків;
  • робота розважальних закладів, закладів культури;
  • прийом відвідувачів в басейнах, спортзалах, фітнес-центрах;
  • відвідування освітніх установ (виняток - дитячі сади, 1-4 класи школи);
  • заборона на роботу міського громадського транспорту вводиться рішенням місцевої влади.

Раніше голова уряду Денис Шмигаль назвав умову введення локдауну в країні: якщо більшість областей виявляться в "червоній" зоні карантину.

Нагадаємо, в Україні виявили 19 676 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу виявили в Києві, Дніпропетровській і Львівській областях.

Зазначимо, Україна ще не наблизилася до критичної межі щоденних госпіталізацій з COVID.

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