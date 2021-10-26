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В "Борисполе" за день выявили поддельные СOVID-сертификаты у восьми человек

Автор: Валерия Полищук

В аэропорту "Борисполь" за минувшие сутки, 25 октября, правоохранители выявили поддельные сертификаты о вакцинации у восьми людей. Полиция открыла уголовные дела по данным фактам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

"25 октября на территории аэропорта Борисполь у восьми граждан были обнаружены документы о вакцинации с признаками подделки", - говорится в сообщении.

Открыты уголовные производства по ст. 358 УК Украины о подделке, а также использовании поддельных документов.

При этом в МВД добавили, что по каждому из фактов подделки документов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Напомним, за минувшую неделю в Украине открыли более 80 дел за подделку COVID-сертификатов и результатов ПЦР-тестирования.

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