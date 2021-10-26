У "Борисполі" за день виявили підроблені СOVID-сертифікати у восьми осіб

В аеропорту "Бориспіль" за минулу добу, 25 жовтня, правоохоронці виявили підроблені сертифікати про вакцинацію у восьми людей. Поліція відкрила кримінальні справи за даними фактами.

"25 жовтня на території аеропорту Бориспіль у восьми громадян були виявлені документи про вакцинацію з ознаками підробки", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальні провадження за ст. 358 КК України про підробку, а також використання підроблених документів.

При цьому в МВС додали, що по кожному з фактів підробки документів буде проведена перевірка і надана відповідна правова кваліфікація.