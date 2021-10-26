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У "Борисполі" за день виявили підроблені СOVID-сертифікати у восьми осіб

Автор: Валерія Поліщук

В аеропорту "Бориспіль" за минулу добу, 25 жовтня, правоохоронці виявили підроблені сертифікати про вакцинацію у восьми людей. Поліція відкрила кримінальні справи за даними фактами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

"25 жовтня на території аеропорту Бориспіль у восьми громадян були виявлені документи про вакцинацію з ознаками підробки", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальні провадження за ст. 358 КК України про підробку, а також використання підроблених документів.

При цьому в МВС додали, що по кожному з фактів підробки документів буде проведена перевірка і надана відповідна правова кваліфікація.

Нагадаємо, за минулий тиждень в Україні відкрили понад 80 справ за підробку СOVID-сертифікатів і результатів ПЛР-тестування.

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