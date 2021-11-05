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В "Борисполе" поймали еще 17 человек с поддельными сертификатами

Автор: Валерия Полищук

В четверг, 4 ноября, в аэропорту "Борисполь" правоохранители выявили 17 человек с документами о вакцинации с признаками подделки. В связи с этим были открыты уголовные дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 УКУ о подлоге, а также использовании поддельных документов.

По каждому из фактов обещают провести проверку и предоставить соответствующую правовую квалификацию.

Отметим, что в аэропортах правоохранители неоднократно выявляли поддельные документы о вакцинации. Так, 1 ноября в аэропорту "Киев" пять человек получили сообщения о подозрении из-за поддельных COVID-сертификатов.

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