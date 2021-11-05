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У "Борисполі" спіймали ще 17 осіб з підробленими сертифікатами

Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 4 листопада, в аеропорту "Бориспіль" правоохоронці виявили 17 осіб з документами про вакцинацію з ознаками підробки. У зв'язку з цим були відкриті кримінальні справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст.358 ККУ про підробку, а також використання підроблених документів.

По кожному з фактів обіцяють провести перевірку і надати відповідну правову кваліфікацію.

Зазначимо, що в аеропортах правоохоронці неодноразово виявляли підроблені документи про вакцинацію. Так, 1 листопада в аеропорту" Київ " п'ятеро людей отримали повідомлення про підозру через підроблені covid-сертифікати.

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