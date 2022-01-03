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На борту круизного лайнера в Италии обнаружили 45 случаев COVID-19

Автор: Наталья Скороход

На борту круизного лайнера Grandiosa компании MSC обнаружили 45 случаев COVID-19. Людей поместили на изоляцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Лайнер с туристами следовал из Марселя (юг Франции) и прибыл в Италию в Геную 3 января, в 07:00 утра по Гринвичу. У 45 пассажиров тесты на коронавирус показали положительный результат.

Вначале MSC сообщила, COVID-19

Также известно, что несмотря на инцидент, круиз не был прерван и судно продолжит свое путешествие со следующей остановкой в ​​Чивитавеккье недалеко от Рима.

Напомним, что по всему миру авиакомпании отменяют рейсы. Это связано с коронавирусом и штаммом "Омикрон".

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