На борту круизного лайнера в Италии обнаружили 45 случаев COVID-19

На борту круизного лайнера Grandiosa компании MSC обнаружили 45 случаев COVID-19. Людей поместили на изоляцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Лайнер с туристами следовал из Марселя (юг Франции) и прибыл в Италию в Геную 3 января, в 07:00 утра по Гринвичу. У 45 пассажиров тесты на коронавирус показали положительный результат.
Вначале MSC сообщила, COVID-19
Также известно, что несмотря на инцидент, круиз не был прерван и судно продолжит свое путешествие со следующей остановкой в Чивитавеккье недалеко от Рима.
Напомним, что по всему миру авиакомпании отменяют рейсы. Это связано с коронавирусом и штаммом "Омикрон".