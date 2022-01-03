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На борту круїзного лайнера в Італії виявили 45 випадків COVID-19

Автор: Наталья Скороход

На борту круїзного лайнера Grandiosa компанії MSC виявили 45 випадків COVID-19. Людей помістили на ізоляцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Лайнер з туристами прямував з Марселя (південь Франції) і прибув до Італії в Геную 3 січня, о 07:00 ранку за Гринвічем. У 45 пасажирів тести на коронавірус показали позитивний результат.

Спочатку MSC повідомила, COVID-19

у спеціальні установи.

Нагадаємо, що по всьому світу авіакомпанії скасовують рейси. Це пов'язано з коронавірусом і штамом "Омікрон".

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Коронавірус