На борту круїзного лайнера в Італії виявили 45 випадків COVID-19

На борту круїзного лайнера Grandiosa компанії MSC виявили 45 випадків COVID-19. Людей помістили на ізоляцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Лайнер з туристами прямував з Марселя (південь Франції) і прибув до Італії в Геную 3 січня, о 07:00 ранку за Гринвічем. У 45 пасажирів тести на коронавірус показали позитивний результат.
Спочатку MSC повідомила, COVID-19
у спеціальні установи.
Нагадаємо, що по всьому світу авіакомпанії скасовують рейси. Це пов'язано з коронавірусом і штамом "Омікрон".