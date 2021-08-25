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В Бразилии могут отменить маски, несмотря на высокую заболеваемость COVID-19

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Бразилия, Среда 25 августа 2021 06:37
В Бразилии могут отменить маски, несмотря на высокую заболеваемость COVID-19 Фото: Жаир Болсонару, президент Бразилии (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о возможной отмене масочного режима. При этом заболеваемость коронавирусом в стране остается высокой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Болсонару поручил Министерству здравоохранения провести исследование относительно прекращения использования покрытий для лица.

По его словам, объявление об использовании масок может быть сделано уже сегодня.

Согласно статистике, количество больных коронавирусом в Бразилии снизилось, но по-прежнему остается высоким. Если раньше регистрировали более 114 000 случаев заражений за один день, то сейчас заболевают около 13 103 бразильцев за сутки.

Напомним, что в Бразилии люди выходят на протесты за отставку президента. Люди считают, что Болсонару делает недостаточно для борьбы с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Болсонару выступил за то, чтоб вакцинированные люди не носили маски.

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