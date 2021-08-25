В Бразилии могут отменить маски, несмотря на высокую заболеваемость COVID-19

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о возможной отмене масочного режима. При этом заболеваемость коронавирусом в стране остается высокой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Болсонару поручил Министерству здравоохранения провести исследование относительно прекращения использования покрытий для лица.

По его словам, объявление об использовании масок может быть сделано уже сегодня.