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В Бразилии хотят отменить маски для вакцинированных людей

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Бразилия, Пятница 11 июня 2021 05:16
В Бразилии хотят отменить маски для вакцинированных людей Фото: Бразилия хочет отменить маски (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Министерство здравоохранения Бразилии планирует отменить ношение масок для вакцинированных людей. Об этом заявил президент Бразилии Жаир Болсонару.

Об этом сообщает Reuters.

В своем выступлении Болсонару отметил, что карантин должен применяться только для инфицированных людей. Также он добавил, что снять маски могут и те, кто переболел коронавирусом и получил иммунитет.

"Они (маски - ред.) полезны для инфицированных. Карантин предназначен для инфицированных", - заявил президент Бразилии.

Также министр здравоохранения Марсело Кейрога сообщил, что Болсонару попросил его провести исследование использования масок в Бразилии. Однако перед комиссией Сената он дал показания по расследованию, в котором отметил, что для предотвращения передачи инфекции следует использовать маски.

Отметим, что Бразилия стала еще одной горячей точкой распространения коронавируса и смертности от этой болезни. Страна потеряла более 480 000 человек.

Однако вакцинация в стране продвигается медленно - 23,6% населения Бразилии получили первую дозу вакцины и только 10,2% были полностью вакцинированы двумя дозами.

Сейчас в стране проводится расследование, в рамках которого Сенат выясняет причастность Болсонару к такой ситуации. Президента обвиняют в том, что он не серьезно относится к угрозе коронавируса и не делает достаточно для борьбы с болезнью.

Напомним, что в Бразилии люди вышли на протесты. Они требовали отставки Болсонару и вакцин от коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Бразилии начали расследование против президента. Его обвиняют в том, что он сделал недостаточно для борьбы с коронавирусом.

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