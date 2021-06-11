В Бразилии хотят отменить маски для вакцинированных людей
Министерство здравоохранения Бразилии планирует отменить ношение масок для вакцинированных людей. Об этом заявил президент Бразилии Жаир Болсонару.
Об этом сообщает Reuters.
В своем выступлении Болсонару отметил, что карантин должен применяться только для инфицированных людей. Также он добавил, что снять маски могут и те, кто переболел коронавирусом и получил иммунитет.
"Они (маски - ред.) полезны для инфицированных. Карантин предназначен для инфицированных", - заявил президент Бразилии.
Также министр здравоохранения Марсело Кейрога сообщил, что Болсонару попросил его провести исследование использования масок в Бразилии. Однако перед комиссией Сената он дал показания по расследованию, в котором отметил, что для предотвращения передачи инфекции следует использовать маски.
Отметим, что Бразилия стала еще одной горячей точкой распространения коронавируса и смертности от этой болезни. Страна потеряла более 480 000 человек.
Однако вакцинация в стране продвигается медленно - 23,6% населения Бразилии получили первую дозу вакцины и только 10,2% были полностью вакцинированы двумя дозами.
Сейчас в стране проводится расследование, в рамках которого Сенат выясняет причастность Болсонару к такой ситуации. Президента обвиняют в том, что он не серьезно относится к угрозе коронавируса и не делает достаточно для борьбы с болезнью.
Напомним, что в Бразилии люди вышли на протесты. Они требовали отставки Болсонару и вакцин от коронавируса.
Ранее сообщалось, что в Бразилии начали расследование против президента. Его обвиняют в том, что он сделал недостаточно для борьбы с коронавирусом.