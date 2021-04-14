В Бразилии начали расследование действий президента по борьбе с COVID-19

Сенат Бразилии начал расследование действий президента Жаира Болсонару в условиях пандемии коронавируса . Ситуация в стране с заболеваемостью и смертностью продолжает ухудшаться, а система здравоохранения не справляется с нагрузкой.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление лидера сената Родриго Пачеко.

Расследование будут проводить одновременно с проверкой того, как распределялись между штатами средства на борьбу с коронавирусом. В зависимости от результатов следствия дело могут передать правоохранительным органам.

Отметим, что Бразилия занимает третье место, после Соединенных Штатов и Индии, по уровню заболеваемости коронавирусом. С начала пандемии в стране заболели более 13, 6 млн человек. При этом Бразилия находится на втором месте в мире по уровню смертности от вируса после США.

Больницы Бразилии переполнены пациентами с коронавирусом. А по данным Национальной ассоциации частных больниц Бразилии, даже в самых богатых больницах страны не хватает критических лекарств.

В то же время президент Болсонару делает все возможное, чтобы развеять опасения по поводу вируса. Он выступает против жесткого карантина и не считает нужным обеспечить больницы всем необходимым.