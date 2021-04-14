У Бразилії почали розслідування дій президента по боротьбі з COVID-19

Сенат Бразилії почав розслідування дій президента Жаїра Болсонару в умовах пандемії коронавірусу . Ситуація в країні із захворюваністю та смертністю продовжує погіршуватися, а система охорони здоров'я не справляється з навантаженням.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву лідера сенату Родріго Пачеко.

Розслідування будуть проводити одночасно з перевіркою того, як розподілялися між штатами кошти на боротьбу з коронавірусом. В залежності від результатів слідства справу можуть передати правоохоронним органам.

Зазначимо, що Бразилія займає третє місце, після Сполучених Штатів і Індії, за рівнем захворюваності на коронавірус. З початку пандемії в країні захворіли понад 13, 6 млн осіб. При цьому Бразилія знаходиться на другому місці у світі за рівнем смертності від вірусу після США.

Лікарні Бразилії переповнені пацієнтами з коронавірусом. А за даними Національної асоціації приватних лікарень Бразилії, навіть у найбагатших лікарнях країни не вистачає критичних ліків.

Водночас президент Болсонару робить все можливе, щоб розвіяти побоювання з приводу вірусу. Він виступає проти жорсткого карантину і не вважає за потрібне забезпечити лікарні всім необхідним.