В Бразилии начнут ревакцинацию людей старше 60 лет

В Бразилии вскоре начнут вакцинировать бустерной дозой людей старше 60 лет. Около 7 млн человек смогут получить укол.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Согласно словам министра здравоохранения Марсела Кейрога, сейчас в стране решается вопрос о введении ревакцинации среди лиц старше 60 лет.
Отметим, что сегодня в Бразилии уже начали колоть бустерные дозы лицами старше 70 лет и медицинским работникам. Около 600 тысяч человек прошли курс ревакцинации.
В целом, в стране полный курс вакцинации прошли 52% населения.