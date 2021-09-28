UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Бразилии начнут ревакцинацию людей старше 60 лет

Автор: Сергей Пышкин

В Бразилии вскоре начнут вакцинировать бустерной дозой людей старше 60 лет. Около 7 млн человек смогут получить укол.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Согласно словам министра здравоохранения Марсела Кейрога, сейчас в стране решается вопрос о введении ревакцинации среди лиц старше 60 лет.

Отметим, что сегодня в Бразилии уже начали колоть бустерные дозы лицами старше 70 лет и медицинским работникам. Около 600 тысяч человек прошли курс ревакцинации.

В целом, в стране полный курс вакцинации прошли 52% населения.

Читайте РБК-Украина в Google News
БразилияКоронавирусВакцинация