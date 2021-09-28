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В Бразилії розпочнуть ревакцинацію людей старше 60 років

Автор: Сергій Пишкін

В Бразилії незабаром почнуть вакцинувати бустерною дозою людей старше 60 років. Близько 7 млн осіб матимуть змогу отримати укол.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Згідно зі словами міністра охорони здоров’я Марсела Кейрога, наразі в країні вирішується питання щодо запровадження ревакцинації серед осіб старше 60 років.

Зазначимо, що сьогодні в Бразилії вже почали колоти бустерні дози особами старше 70 років та медичним працівникам. Близько 600 тисяч людей пройшли курс ревакцинації.

Загалом, в країні повний курс вакцинації пройшли 52% населення.

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БразилияКоронавірусВакцинація