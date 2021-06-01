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В Бразилии целый город поборол COVID-19: известно как

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Бразилия, Вторник 01 июня 2021 23:24
В Бразилии целый город поборол COVID-19: известно как Фото: коронавирус в бразильском городе почти побежден (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Бразильскому городу Серране, который расположен в сельской местности штата Сан-Паулу, почти удалось побороть коронавирус. При этом, население города составляет почти 46 000 человек.

Об этом сообщает Associated Press.

Издание сообщает, что всего один пациент с COVID-19 находится в критическом состоянии в клинике доктора Джеральдо Сезара Рейса в Серране. Им Оказалась 63-летняя женщина, которая отказалась от китайской вакцины Sinovac, которую предлагали каждому взрослому жителю города. Известно, что причиной отказа стало то, что женщина ожидала вакцины Pfizer, но ее в Бразилии мало.

В то же время другие взрослые воспользовались предложением и прошли вакцинацию китайской вакциной. Это помогло городу побороть коронавирус в стране, где ситуация с COVID-19 крайне тяжелая.

Программа вакцинации называлась "Проект S" и длилась четыре месяца. В рамках проекта проверяли эффективность вакцины в реальных условиях.

В результате в понедельник были опубликованы предварительные результаты, которые оказались весьма радужными. Вяснилось, что пандемию можно контролировать, если три четверти населения будут полностью вакцинированы Sinovac.

"Самым важным результатом было понимание того, что мы можем контролировать пандемию даже без вакцинации всего населения", - сказал директор Института бутантана штата Сан-Паулу и координатор исследования Рикардо Паласиос.

В результате исследование все население города разделили на четыре географических района, независимо от возраста и пола, и к концу апреля большинству взрослых сделали две прививки Sinovac. Результаты показали, что пандемия оставила город после вакцинации трех районов. Смертность в городе снизилась на 95%, количество госпитализаций - на 86%, а симптоматических случаев стало меньше на 80%.


Напомним, в Британии зафиксировали нулевую смертность от коронавируса за сутки. Это был первый случай за все время пандемии.

Ранее сообщалось, что жителям Эстонии разрешили в помещении находится без масок. Однако в районах, где заболеваемость высокая, масочный режим останется.

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