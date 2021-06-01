В Бразилии целый город поборол COVID-19: известно как

Издание сообщает, что всего один пациент с COVID-19 находится в критическом состоянии в клинике доктора Джеральдо Сезара Рейса в Серране. Им Оказалась 63-летняя женщина, которая отказалась от китайской вакцины вакцины Pfizer, но ее в Бразилии мало.

В то же время другие взрослые воспользовались предложением и прошли вакцинацию китайской вакциной. Это помогло городу побороть коронавирус в стране, где ситуация с COVID-19 крайне тяжелая.

Программа вакцинации называлась "Проект S" и длилась четыре месяца. В рамках проекта проверяли эффективность вакцины в реальных условиях.

В результате в понедельник были опубликованы предварительные результаты, которые оказались весьма радужными. Вяснилось, что пандемию можно контролировать, если три четверти населения будут полностью вакцинированы

"Самым важным результатом было понимание того, что мы можем контролировать пандемию даже без вакцинации всего населения", - сказал директор Института бутантана штата Сан-Паулу и координатор исследования Рикардо Паласиос.

В результате исследование все население города разделили на четыре географических района, независимо от возраста и пола, и к концу апреля большинству взрослых сделали две прививки . Результаты показали, что пандемия оставила город после вакцинации трех районов. Смертность в городе снизилась на 95%, количество госпитализаций - на 86%, а симптоматических случаев стало меньше на 80%.



