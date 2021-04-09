В Бразилии зафиксировали рекордную смертность от коронавируса в четверг, 8 апреля. Больницы страны переполнены пациентами с COVID-19, не хватает лекарств.
Об этом сообщает Reuters.
В четверг Бразилия установила ежедневный рекорд в 4249 смертей от COVID-19. Ситуация с коронавирусом выходит из-под контроля. Больницы страны переполнены пациентами, лекарств и вакцин не хватает.
еще слишком рано проводить расследование, пока Бразилия все еще борется с кризисом, но не отказал. на уровне штатов.
Напомним, глава МИД Бразилии уходит в отставку. Это произошло из-за кризиса с вакцинами.
Ранее сообщалось, что в Израиле правительство решило ослабить карантин. Там большее число людей сможет собираться и ездить в транспорте.