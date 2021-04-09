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В Бразилии зафиксировали рекордную смертность от коронавируса

Автор: Наталья Скороход

В Бразилии зафиксировали рекордную смертность от коронавируса в четверг, 8 апреля. Больницы страны переполнены пациентами с COVID-19, не хватает лекарств.

Об этом сообщает Reuters.

В четверг Бразилия установила ежедневный рекорд в 4249 смертей от COVID-19. Ситуация с коронавирусом выходит из-под контроля. Больницы страны переполнены пациентами, лекарств и вакцин не хватает.

еще слишком рано проводить расследование, пока Бразилия все еще борется с кризисом, но не отказал. на уровне штатов.

Напомним, глава МИД Бразилии уходит в отставку. Это произошло из-за кризиса с вакцинами.

Ранее сообщалось, что в Израиле правительство решило ослабить карантин. Там большее число людей сможет собираться и ездить в транспорте.

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