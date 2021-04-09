У Бразилії зафіксували рекордну смертність від коронавіруса

В Бразилії зафіксували рекордну смертність від коронавіруса у четвер, 8 квітня. Лікарні країни переповнені пацієнтами з COVID-19, не вистачає ліківі.
Про це повідомляє Reuters.
У четвер Бразилія встановила щоденний рекорд в 4249 смертей від COVID-19. Ситуація з коронавірусом виходить з-під контролю. Лікарні країни переповнені пацієнтами, ліків та вакцин не вистачає.
ще занадто рано проводити розслідування, поки Бразилія все ще бореться з кризою, але не відмовив. на рівні штатів.
Нагадаємо, глава МЗС Бразилії йде у відставку. Це сталося через кризу з вакцинами.
Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі уряд вирішив послабити карантин. Там більша кількість людей зможе збиратися і їздити в транспорті.