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У Бразилії зафіксували рекордну смертність від коронавіруса

Автор: Наталья Скороход

В Бразилії зафіксували рекордну смертність від коронавіруса у четвер, 8 квітня. Лікарні країни переповнені пацієнтами з COVID-19, не вистачає ліківі.

Про це повідомляє Reuters.

У четвер Бразилія встановила щоденний рекорд в 4249 смертей від COVID-19. Ситуація з коронавірусом виходить з-під контролю. Лікарні країни переповнені пацієнтами, ліків та вакцин не вистачає.

ще занадто рано проводити розслідування, поки Бразилія все ще бореться з кризою, але не відмовив. на рівні штатів.

Нагадаємо, глава МЗС Бразилії йде у відставку. Це сталося через кризу з вакцинами.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі уряд вирішив послабити карантин. Там більша кількість людей зможе збиратися і їздити в транспорті.

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