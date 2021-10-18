Бремя волны зависит от каждого. Украина в начале волны СOVID: когда ждать спад 

"По поводу прогнозов, то пиковые нагрузки ожидались в конце октября и до середины ноября с постепенным спадом до конца года, и в первом квартале 2022 года", - рассказал Кузин.

По его словам, сейчас в Украине наблюдается начало активной волны СOVID, рост заболеваемости.

"Бремя этой волны будет зависеть от ответственного поведения каждого из нас", - подчеркнул главный санврач.