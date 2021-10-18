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Бремя волны зависит от каждого. Украина в начале волны СOVID: когда ждать спад 

Автор: Мария Кучерявец

В Министерство здравоохранения заявили о начале новой волны коронавируса в Украине. Однако ее спад будет зависеть от отношения граждан к СOVID и ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Игоря Кузина во время брифинга.

"По поводу прогнозов, то пиковые нагрузки ожидались в конце октября и до середины ноября с постепенным спадом до конца года, и в первом квартале 2022 года", - рассказал Кузин.

По его словам, сейчас в Украине наблюдается начало активной волны СOVID, рост заболеваемости.

"Бремя этой волны будет зависеть от ответственного поведения каждого из нас", - подчеркнул главный санврач.

Напомним, также стало известно, планируют ли в Украине вводить общенациональный локдаун.

Отметим, в Минздраве не исключают расширения "красной" зоны карантина в ближайшее время.

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