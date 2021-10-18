Тягар хвилі залежить від кожного. Україна на початку хвилі СOVID: коли чекати спад 

В Міністерство охорони здоров'я заявили про початок нової хвилі коронавірусу в Україні. Однак її спад буде залежати від ставлення громадян до СOVID та відповідальності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна під час брифінгу.
"З приводу прогнозів, то пікові навантаження очікувалися в кінці жовтня і до середини листопада і з поступовим спадом до кінця року і в першому кварталі 2022 року", - розповів Кузін.
За його словами, наразі в Україні спостерігається початок активної хвилі СOVID, зростання захворюваності.
"Тягар цієї хвилі буде залежати від відповідальної поведінки кожного з нас", - підкреслив головний санлікар.
Нагадаємо, також стало відомо, чи планують в Україні вводити загальнонаціональний локдаун.
Зазначимо, у МОЗ не виключають розширення "червоної" зони карантину найближчим часом.