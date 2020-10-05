В Британии от коронавируса вакцинируют меньше половины населения

Вакцину от коронавируса получит меньше половины жителей Великобритании. Вакцинация лиц моложе 18 лет проводиться не будет.

Об этом заявила глава целевой рабочей группы британского правительства по вакцинам Кейт Бингем, сообщает Financial Times.

Власти рассчитывают привить 30 млн жителей Великобритании, население которой составляет около 67 млн человек.

"Люди продолжают говорить о "времени, когда вакцинируют все население", однако здесь есть ошибка. Вакцинация лиц моложе 18 лет проводиться не будет. Это вакцина только для взрослых, преимущественно людей старше 50 лет, представителей особо уязвимых категорий, сотрудников системы здравоохранения и домов по уходу за престарелыми и инвалидами", - сказала Бингем.

По ее словам, введение вакцины молодым здоровым людям может принести больше вреда, чем пользы.

"Введение вакцины здоровым молодым людям, среди которых риск развития тяжелых форм болезни низок, может оказаться контрпродуктивным и принести больше вреда, чем пользы", - отметила Бингем.

Она также отметила, что вакцинировать большее число людей может быть целесообразно в том случае, если эффективность препарата будет близка к 95%, однако подчеркнула, что это маловероятно.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире 8 компаний находятся на финальной стадии разработки вакцины от коронавируса.

К концу следующего года в рамках программы международного сотрудничества, созданной под эгидой ВОЗ, планируется произвести как минимум 2 миллиарда доз вакцины от коронавируса.

Отметим, что ВОЗ не исключает, что жертвами COVID-19 станут 2 млн человек.