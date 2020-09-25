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ВОЗ не исключает, что жертвами COVID-19 станут 2 млн человек

Новина українською → Женева, Пятница 25 сентября 2020 20:21
ВОЗ не исключает, что жертвами COVID-19 станут 2 млн человек Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

От коронавируса в мире умерли почти один миллион человек. Однако эта цифра может увеличиться и до двух миллионов.

Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан во время брифинга.

"Это вполне возможно. За девять месяцев от коронавируса скончался 1 млн человек. Возможно, что потребуется еще 9 месяцев до того, как появится вакцина, и возможно, что за это время скончается еще 1 млн человек", - заявил он.

При этом Райан добавил, что сейчас многое можно сделать, чтобы спасти жизни людей.

Напомним, ВОЗ ожидает увеличение количества летальных случаев от коронавируса в Европе, а значительный рост смертности ожидается в октябре-ноябре.

Кроме того, в ООН заявили, что пандемия коронавируса вышла из-под контроля.

Генсек ООН Антониу Гуттериш сичтает, что это случилось из-за недостатка глобальной подготовленности, взаимодействия, единства и солидарности стран.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии коронавируса.

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