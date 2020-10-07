В Британии намерены сократить самоизоляцию для туристов

Правительство Великобритании планирует сократить периода самоизоляции для иностранных путешественников. Сейчас по прибытию в страну требуется самоизоляция в течение 14 дней.

Об этом сообщил министр транспорта Британии Грант Шаппс в Twitter.

Однако министр не предоставил подробностей относительно того, сколько будет длиться новый режим самоизоляции и когда он вступит в силу.

Напомним, в части муниципалитетов северо-восточной части Британии усилили карантин.

Кроме того, ранее в Лондоне тысячи людей вышли на протест против карантина и вакцинации.