UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Британии намерены сократить самоизоляцию для туристов

Автор: РБК-Украина

Правительство Великобритании планирует сократить периода самоизоляции для иностранных путешественников. Сейчас по прибытию в страну требуется самоизоляция в течение 14 дней.

Самые читаемые новости

Об этом сообщил министр транспорта Британии Грант Шаппс в Twitter.

Однако министр не предоставил подробностей относительно того, сколько будет длиться новый режим самоизоляции и когда он вступит в силу.

Напомним, в части муниципалитетов северо-восточной части Британии усилили карантин.

Кроме того, ранее в Лондоне тысячи людей вышли на протест против карантина и вакцинации.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВеликобританиякарантинКоронавирус