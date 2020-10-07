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У Британії мають намір скоротити самоізоляцію для туристів

Автор: РБК-Україна

Уряд Великобританії планує скоротити періоду самоізоляції для іноземних мандрівників. Зараз по прибуттю в країну потрібно самоізоляція протягом 14 днів.

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Про це повідомив міністр транспорту Британії Грант Шаппс в Twitter.

Однак міністр не надав подробиць щодо того, скільки буде тривати новий режим самоізоляції і коли він набере чинності.

Нагадаємо, у частині муніципалітетів північно-східній частині Британії посилили карантин.

Крім того, раніше у Лондоні тисячі людей вийшли на протест проти карантину та вакцинації.

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