У Британії мають намір скоротити самоізоляцію для туристів

Уряд Великобританії планує скоротити періоду самоізоляції для іноземних мандрівників. Зараз по прибуттю в країну потрібно самоізоляція протягом 14 днів.

Про це повідомив міністр транспорту Британії Грант Шаппс в Twitter.

Однак міністр не надав подробиць щодо того, скільки буде тривати новий режим самоізоляції і коли він набере чинності.

Нагадаємо, у частині муніципалітетів північно-східній частині Британії посилили карантин.

Крім того, раніше у Лондоні тисячі людей вийшли на протест проти карантину та вакцинації.