В Британии обнаружили еще одну мутацию коронавируса: "вызывает обеспокоенность"

Консультативная группа по вопросам угроз новых респираторных вирусов при Минздраве Британии заявила об обнаружении новой мутации коронавируса в Соединенном Королевстве. Случаи инфицирования новым штаммом подтвердили в Бристоле и Манчестере.

Об этом сообщило агентство Sky News .

По данным консультативной группы, новая мутацию произошла от так называемого "кентского штамма" коронавируса. Ученые классифицировали обнаруженную в Бристоле мутацию, как "вариант, вызывающий беспокойство".

Напомним, недавно британские врачи заявили, что коронавирус может мутировать от лечения антителами. Врачи отметили, что мутации коронавируса происходили после каждого переливания плазмы.

Добавим, в ВОЗ заявляли, что новые мутации коронавируса, в частности "британский" штамм, не влияют на тяжесть болезни COVID-19.