У Британії виявили ще одну мутацію коронавірусу: "викликає стурбованість"

Консультативна група з питань загроз нових респіраторних вірусів при МОЗ Британії заявила про виявлення нової мутації коронавірусу в Сполученому Королівстві. Випадки інфікування новим штамом підтвердили у Брістолі та Манчестері.

За даними консультативної групи, нова мутацію пішла від так званого "кентского штаму" коронавірусу. Вчені класифікували виявлену в Бристолі мутацію, як "варіант, що викликає занепокоєння".

Вчені побоюються, що мутація може дуже швидко поширюватися, а також впливати на вакцину.

У Брістолі було зареєстровано 14 випадків цієї мутації, ще чотири випадки знайшли в Манчестері та три - в інших окремих випадках.