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У Британії виявили ще одну мутацію коронавірусу: "викликає стурбованість"

Автор: Дмитро Левицький

Консультативна група з питань загроз нових респіраторних вірусів при МОЗ Британії заявила про виявлення нової мутації коронавірусу в Сполученому Королівстві. Випадки інфікування новим штамом підтвердили у Брістолі та Манчестері.

Про це повідомило агенство Sky News.

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За даними консультативної групи, нова мутацію пішла від так званого "кентского штаму" коронавірусу. Вчені класифікували виявлену в Бристолі мутацію, як "варіант, що викликає занепокоєння".

Вчені побоюються, що мутація може дуже швидко поширюватися, а також впливати на вакцину.

У Брістолі було зареєстровано 14 випадків цієї мутації, ще чотири випадки знайшли в Манчестері та три - в інших окремих випадках.

Нагадаємо, нещодавно британські лікарі заявили, що коронавірус може мутувати від лікування антитілами. Лікарі зазначили, що мутації коронавірусу відбувалися після кожного переливання плазми.

Додамо, у ВООЗ заявляли, що нові мутації коронавірусу, зокрема "британський" штам, не впливають на тяжкість хвороби COVID-19.

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