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В Британии полностью вакцинировали от COVID половину взрослого населения

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Великобритания, Четверг 03 июня 2021 16:39
В Британии полностью вакцинировали от COVID половину взрослого населения Фото: в Британии полностью вакцинировали от COVID половину взрослого населения (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Половина взрослого населения Великобритании сейчас уже получили две дозы вакцины против коронавируса. При этом три четверти взрослых получили первый укол.

Об этом в своем Twitter сообщил министр по вопросам вакцинации в Британии Надхим Захави.

"Еще одна важная веха сегодня. 50% всех взрослых в Великобритании получили защиту в виде двух доз. Спасибо гениальной команде. Мы продолжаем", - написал министр.

Вчера было объявлено, что три четверти взрослых в Великобритании получили свой первый укол.

Правительство Великобритании рассматривает возможность сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для медицинских работников. По мнению чиновников, это может помочь остановить распространение COVID-19 в больницах.

Министр по вопросам вакцинации Надхим Захави 30 мая также заявил, что решение об окончательной отмене локдауна в Англии 21 июня будет принято после оценки данных о заражении, госпитализации, вакцинации и новых вариантах коронавируса. Власть хочет быть убежденной в целесообразности отмены ограничений.

27 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что пока рано говорить, прекратятся ли ограничения 21 июня. Правительство разработало дорожную карту для Англии, но Джонсон предупредил, что быстро распространяемый индийский вариант коронавируса B.1.617.2 создает риск для этого плана.

При этом премьер убежден, что шаги, направленные на облегчение локдауна, которые уже сделаны, были правильными, но дальнейшее снижение будет зависеть от того, насколько вакцинация поможет в борьбе с этим вариантом COVID.

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