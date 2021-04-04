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В Британии протестуют COVID-паспорта на шоу комиков и футбольных матчах

Автор: Анастасия Рокитна

Британия в апреле запустит тестирование системы использования COVID-паспортов, которые будут подтверждать, что человек безопасен для окружающих. Их проверят на шоу комиков и футбольных матчах.

Об этом сообщает BBC.

Первое мероприятие, на котором будет тестироваться система, состоится 16 апреля в Ливерпуле, это будет выступление комиков. Зрителей будут дополнительно проверять на коронавирус до и после шоу.

Также COVID-паспорта будут тестироваться во время полуфинала и финала Кубка Англии, чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, массового забега в Хертфордшире, а также несколько мероприятий в Ливерпуле, включая вечеринку в ночном клубе, бизнес-конференцию и показ кино в кинотеатре.

Тестирование системы завершится к середине мая.

Британские власти ранее сообщали, что не хотят распространять использование COVID-паспортов на общественный транспорт и магазины, продающие товары первой необходимости.

Напомним, в парламенте Великобритании создали альянс, чтобы противостоять идее введения паспортов вакцинации для использования внутри страны.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании рассматривает введение паспортов вакцинации для возобновления путешествий.

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Новости Украины Великобританияпаспортвакцинация
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