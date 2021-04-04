В Британии протестуют COVID-паспорта на шоу комиков и футбольных матчах

Британия в апреле запустит тестирование системы использования COVID-паспортов, которые будут подтверждать, что человек безопасен для окружающих. Их проверят на шоу комиков и футбольных матчах.
Об этом сообщает BBC.
Первое мероприятие, на котором будет тестироваться система, состоится 16 апреля в Ливерпуле, это будет выступление комиков. Зрителей будут дополнительно проверять на коронавирус до и после шоу.
Также COVID-паспорта будут тестироваться во время полуфинала и финала Кубка Англии, чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, массового забега в Хертфордшире, а также несколько мероприятий в Ливерпуле, включая вечеринку в ночном клубе, бизнес-конференцию и показ кино в кинотеатре.
Тестирование системы завершится к середине мая.
Британские власти ранее сообщали, что не хотят распространять использование COVID-паспортов на общественный транспорт и магазины, продающие товары первой необходимости.
Напомним, в парламенте Великобритании создали альянс, чтобы противостоять идее введения паспортов вакцинации для использования внутри страны.
Ранее сообщалось, что правительство Великобритании рассматривает введение паспортов вакцинации для возобновления путешествий.