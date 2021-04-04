У Британії протестують COVID-паспорти на шоу коміків і футбольних матчах

Велика Британія у квітні запустить тестування системи використання COVID-паспортов, які будуть підтверджувати, що людина безпечна для оточуючих. Їх перевірять на шоу коміків і футбольних матчах.
Про це повідомляє BBC.
Перший захід, на якому буде тестуватися система, відбудеться 16 квітня в Ліверпулі, це буде виступ коміків. Глядачів будуть додатково перевіряти на коронавірус до і після шоу.
Також COVID-паспорти будуть тестуватися під час півфіналу та фіналу Кубка Англії, чемпіонату світу зі снукеру в Шеффілді, масового забігу в Хертфордширі, а також декілька заходів в Ліверпулі, включаючи вечірку в нічному клубі, бізнес-конференцію і показ кіно в кінотеатрі.
Тестування системи завершиться до середини травня.
Британська влада раніше повідомила, що не хоче поширювати використання COVID-паспортів на громадський транспорт і магазини, що продають товари першої необхідності.
Нагадаємо, у парламенті Великої Британії створили альянс, щоб протистояти ідеї введення паспортів вакцинації для використання всередині країни.
Раніше повідомлялося, що уряд Великобританії розглядає введення паспортів вакцинації для відновлення подорожей.