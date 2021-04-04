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У Британії протестують COVID-паспорти на шоу коміків і футбольних матчах

Автор: Анастасія Рокитна

Велика Британія у квітні запустить тестування системи використання COVID-паспортов, які будуть підтверджувати, що людина безпечна для оточуючих. Їх перевірять на шоу коміків і футбольних матчах.

Про це повідомляє BBC.

Перший захід, на якому буде тестуватися система, відбудеться 16 квітня в Ліверпулі, це буде виступ коміків. Глядачів будуть додатково перевіряти на коронавірус до і після шоу.

Також COVID-паспорти будуть тестуватися під час півфіналу та фіналу Кубка Англії, чемпіонату світу зі снукеру в Шеффілді, масового забігу в Хертфордширі, а також декілька заходів в Ліверпулі, включаючи вечірку в нічному клубі, бізнес-конференцію і показ кіно в кінотеатрі.

Тестування системи завершиться до середини травня.

Британська влада раніше повідомила, що не хоче поширювати використання COVID-паспортів на громадський транспорт і магазини, що продають товари першої необхідності.

Нагадаємо, у парламенті Великої Британії створили альянс, щоб протистояти ідеї введення паспортів вакцинації для використання всередині країни.

Раніше повідомлялося, що уряд Великобританії розглядає введення паспортів вакцинації для відновлення подорожей.

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Новини України Великобританияпаспортвакцинація
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