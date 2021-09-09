В Британии разрешили третью дозу вакцин Pfizer и AstraZeneca

Регулирующий орган Великобритании разрешил использование препаратов Pfizer и AstraZeneca в качестве бустерных прививок. Это связано с тем, что со временем эффективность вакцин снижается.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В обьявлении не указывалось, кому именно будут предлагать бустерные дозы, поскольку это будет решать Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI).

Отмечается, что министры желают как можно быстрее развернуть программу массовой вакцинации, чтобы предотвратить возможное увеличение случаев заражения коронавирусом, которые ожидаются этой осенью и зимой.