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В Британии разрешили третью дозу вакцин Pfizer и AstraZeneca

Автор: Сергей Пышкин

Регулирующий орган Великобритании разрешил использование препаратов Pfizer и AstraZeneca в качестве бустерных прививок. Это связано с тем, что со временем эффективность вакцин снижается.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В обьявлении не указывалось, кому именно будут предлагать бустерные дозы, поскольку это будет решать Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI).

Отмечается, что министры желают как можно быстрее развернуть программу массовой вакцинации, чтобы предотвратить возможное увеличение случаев заражения коронавирусом, которые ожидаются этой осенью и зимой.

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ВеликобританияКоронавирусВакцинация